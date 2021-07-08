Дільничні офіцери поліції закликали громадян повідомляти їм про осіб, причетних до виробництва, зберігання та реалізації самогону.

Поліцейський з Коростеня утилізував 3,5 літри самогону, який приховала місцева пенсіонерка.

Про це на своїй сторінці у Facebook відзвітувало Коростенське районне управління поліції Житомирщини.

"Так під час відпрацювання Ушомирської територіальної громади Калинівського старостинського округу у 71-річної місцевої жительки поліцейськими було вилучено та знищено частини самогонного апарату і виготовлену готову продукцію", йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці виклали фото з дому пенсіонерки, на яких видно, що у неї було конфісковано одну трилітрову банку із самогоном та одну півлітрову.

Дільничні офіцери поліції закликали громадян повідомляти їм про осіб, причетних до виробництва, зберігання та реалізації самогону, що "дозволить запобігти біді у багатьох родинах".

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Автор: Денис Прядко