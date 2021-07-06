На даний момент причина обвалу невідома.

Тіло пенсіонерки виявили при розборі завалів будинку в Одесі. 82-річна жінка загинула при обвалі частини будинку.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Одеської області.

"6 липня о 13: 52 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в місті Одеса на вулиці Степова сталося руйнування стелі у квартирі. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу було встановлено руйнування міжповерхового перекриття у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку на площі 20 квадратних метрів. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт було знайдено тіло господині квартири 1938 року, без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

До ліквідації наслідків інциденту залучили 24 рятувальники та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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За даними місцевих ЗМІ, 82-річна жінка в момент трагедії просто дивилася телевізор. При цьому родичі стверджують, що пенсіонерка скаржилася на стан даху будинку. На місце інциденту приїхав старший син загиблої жінки.

На цей час причина обвалу невідома. За даними комунальників, будинок був сухий, а система водовідведення нещодавно оновлена. Попри те, що будинку було більше 150 років, він не був аварійним.

Як раніше повідомляв УНІАН, в історичному центрі Одеси на парковку впав двоповерховий нежитловий будинок.

Раніше повідомлялося, що сталося руйнування двоповерхової нежитлової будівлі, в якій раніше розташовувалася котельня відділення дезінфектології. Площа руйнування - 100 кв.м. уламки впали на паркувальну зону (під навісами) для автомобілів.

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Автор: Анастасія Горбачова