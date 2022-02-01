Посилання з порталу парламенту веде на курйозний мікроблог.

Сайт Верховної Ради оконфузився несподіваною "підміною" офіційного Instagram-акаунту.

Як повідомляє УНІАН, у блоці офіційних акаунтів парламенту в соціальних мережах вказали некоректне посилання на Instagram-акаунт. Відтак, за наявним посиланням користувачів веде на Instagram "Верховна рада Сагайдачного" з нікнеймом @verkhovna_rada_.

"Крали, крадемо, і будемо красти, але з людьми поділимось", - йдеться в описі акаунту.

Зазначимо, що обліковий запис закритий, а отже 6 дописів користувача можна переглянути лише фоловерам.

На момент публікації фахівці все ще не усунули помилку.

Читайте такожДепутат від партії Порошенка "переплутала" його з Зеленським і розсмішила сесійну залу (відео)Нагадаємо, що це не перший курйоз за участю Верховної Ради. У 2018 році користувачі сервісу Google Maps перейменували Верховну Раду України у Верховну Зраду України.

Крім того, користувачі залишили відомству десятки негативних відгуків, що дозволило знизити рейтинг установи до 2,5 з 5. Тоді більшість користувачів сервісу оцінили роботу Ради на 1 бал.

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