Чоловік прикидався співробітником аеропорту та їв те, що йому давали пасажири.

Житель передмістя Лос-Анджелеса Адітья Сінгх 19 жовтня 2020 року прилетів до міжнародного аеропорту О'хара в Чикаго і вирішив не повертатися додому, побоюючись заразитися коронавірусом. У результаті чоловік прожив в аеропорту три місяці.

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Весь цей час Сінгх провів у зоні безпеки аеропорту. Він харчувався їжею, якою його пригощали пасажири. 16 січня двоє співробітників United Airlines попросили чоловіка показати документи. Він пред'явив бейдж співробітника аеропорту, який носив на шиї. Насправді картка належала операційному менеджеру, який повідомив про її зникнення 26 жовтня. Сінгха затримала поліція.

У Департаменті авіації Чикаго заявили, що Сінгх не представляв небезпеки для аеропорту або подорожуючих людей. Йому пред'явили звинувачення в скоєнні проникнення в заборонену зону і крадіжці. Чоловікові заборонили в'їзд в аеропорт і відпустили під заставу в тисячу доларів.

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Автор: УНІАН