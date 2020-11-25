Зірки соцмереж: пінгвіни з чиказького океанаріуму прогулялися футбольним стадіоном
Пінгвіни з океанаріуму Чикаго прогулялися футбольним стадіоном.
Читайте такожПара пінгвінів-геїв вкрала яйце у пари пінгвінів-лесбійок (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
«Іззі, Дарвін, Томбо та Шарлотта спочатку завітали до роздягальні, а потім рвонули на поле. Все його оббігали, однак м'ячі буцати не наважились», – говориться у сюжеті.
Зазначається, що працівники океанаріуму регулярно виводять своїх пінгвінів на прогулянки й знімають це на відео.
Розваги для пінгвінів під час карантину
- Раніше повідомлялося, що через коронавірус пінгвінів в океанаріумі Чикаго доводиться спеціально розважати.
- Все через те, що заклади закриті, відвідувачів немає, а птахи люблять увагу.
- Зокрема, їх випускали з вольєрів та давали вільно погуляти поверхами.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram