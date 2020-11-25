Працівники океанаріуму регулярно виводять своїх пінгвінів на прогулянки.

Пінгвіни з океанаріуму Чикаго прогулялися футбольним стадіоном.

Читайте такожПара пінгвінів-геїв вкрала яйце у пари пінгвінів-лесбійок (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Іззі, Дарвін, Томбо та Шарлотта спочатку завітали до роздягальні, а потім рвонули на поле. Все його оббігали, однак м'ячі буцати не наважились», – говориться у сюжеті.

Зазначається, що працівники океанаріуму регулярно виводять своїх пінгвінів на прогулянки й знімають це на відео.

Розваги для пінгвінів під час карантину

Раніше повідомлялося, що через коронавірус пінгвінів в океанаріумі Чикаго доводиться спеціально розважати.

Все через те, що заклади закриті, відвідувачів немає, а птахи люблять увагу.

Зокрема, їх випускали з вольєрів та давали вільно погуляти поверхами.

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Автор: УНІАН