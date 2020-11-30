Стюардесу авіакомпанії British Airways запідозрили в проституції на борту літака.
Читайте такожДогори ногами у міні-спідниці: стюардеси влаштували флешмоб з акробатичними трюками на борту (відео)Про це повідомляє The Sun.
Зазначається, що невідома бортпровідниця завела сторінку в соцмережах, на якій пропонує надати інтимні послуги, в тому числі і під час польоту, продає свою спідню білизну, а також публікує відверті фотографії у формі й без неї.
На фото вона позує то з задертою спідницею, то в панчохах, притиснувши ноги до грудей.
«Дорогий пасажир, я ваша розвага у польоті. Що б ви хотіли, щоб я зробила?» - йдеться у підписі до одного з таких знімків.
При цьому вона також зізнавалася, що вступала в інтимний зв'язок з пілотами, напиваючись з ними.
За даними таблоїду, стюардеса розповіла, що бере за додаткові послуги передоплату в розмірі 50 фунтів стерлінгів.
Після розголосу British Airways почала службове розслідування.
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