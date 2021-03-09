Фільм включили замість "Тома і Джеррі", який вже вийшов.

Сервіс HBO Max помилково замість нового фільму про «Тома і Джеррі» включив режисерську версію «Ліги справедливості» Зака Снайдера, прем'єра якої запланована на 18 березня.

Читайте такожАмериканець випадково сходив на побачення з геєм та поділився враженнямиЯк пише Variety, за словами представників онлайн-кінотеатру, помилку усунули за пару хвилин.

До того моменту деякі глядачі вже змогли подивитися близько двох годин супергеройського фільму, поки трансляцію не відключили.

У процесі перегляду якість зображення ставала все гірше і гірше. Додивитися чотиригодинну «Лігу справедливості» до кінця не вдалося нікому.

«Ліга справедливості»: версія Зака Снайдера

Версія являє собою «Лігу справедливості», п'ятий фільм розширеного всесвіту DC, оригінальне творіння Зака Снайдера до того, як він пішов з поста режисера.

Головні ролі виконали Бен Аффлек, Генрі Кавілл, Галь Гадот, Езра Міллер, Джейсон Момоа, Рей Фішер, Джеремі Айронс, Дайан Лейн, Конні Нільсен, Джаред Лето та Дж. К. Сіммонс.

Версія оповідає про Лігу справедливості (Бетмен, Супермен, Чудо-жінка, флеш, Аквамен і Кіборг) – команду, яка протистоїть навалі Степового вовка та його армії парадемонів.

Прем'єра повинна відбутися на HBO Max 18 березня 2021 року.

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Автор: Катерина Шварц