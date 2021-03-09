Сервіс HBO Max помилково замість нового фільму про «Тома і Джеррі» включив режисерську версію «Ліги справедливості» Зака Снайдера, прем'єра якої запланована на 18 березня.
Читайте такожАмериканець випадково сходив на побачення з геєм та поділився враженнямиЯк пише Variety, за словами представників онлайн-кінотеатру, помилку усунули за пару хвилин.
До того моменту деякі глядачі вже змогли подивитися близько двох годин супергеройського фільму, поки трансляцію не відключили.
У процесі перегляду якість зображення ставала все гірше і гірше. Додивитися чотиригодинну «Лігу справедливості» до кінця не вдалося нікому.
«Ліга справедливості»: версія Зака Снайдера
- Версія являє собою «Лігу справедливості», п'ятий фільм розширеного всесвіту DC, оригінальне творіння Зака Снайдера до того, як він пішов з поста режисера.
- Головні ролі виконали Бен Аффлек, Генрі Кавілл, Галь Гадот, Езра Міллер, Джейсон Момоа, Рей Фішер, Джеремі Айронс, Дайан Лейн, Конні Нільсен, Джаред Лето та Дж. К. Сіммонс.
- Версія оповідає про Лігу справедливості (Бетмен, Супермен, Чудо-жінка, флеш, Аквамен і Кіборг) – команду, яка протистоїть навалі Степового вовка та його армії парадемонів.
- Прем'єра повинна відбутися на HBO Max 18 березня 2021 року.
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