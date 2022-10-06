Планується, що кредит буде виділено на програми з імпортозаміщення.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія виділить Білорусі кредит на півтора мільярда доларів.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Олексій Оверчук, повідомляє агітаційне РИА Новости.

Планується, що кредит буде виділено на програми з імпортозаміщення.

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"Це рішення ухвалено, і в принципі всі параметри угоди узгоджені. На півтора мільярда доларів на проекти, які будуть пов'язані з імпортозаміщенням і розвитком відповідних виробництв", — сказав він.

Виділення коштів у серпні анонсував білоруський прем'єр Роман Головченко. Тоді йшлося про виробництво комплектуючих для промислового машинобудування. За його словами, було визначено 23 проекти, сім з яких на 330 мільйонів доларів розраховують запустити до кінця цього року.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. З перших днів вторгнення Білорусь надала Росії свої території в якості плацдарму для запуску ракет по українських містах.

4 жовтня 2022 року Лукашенко офіційно визнав участь Білорусі у війні проти України.

Того ж дня Лукашенко розповів, чи оголосить Білорусь мобілізацію.

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