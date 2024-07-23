Збираючись на співбесіду, не забудьте з’явитися вчасно, одягнутися належним чином і прийти з кількома хорошими запитаннями до свого інтерв’юера.

Готуючи список запитань, які ви хочете поставити роботодавцю під час співбесіди, деякі з них варто викреслити. Про це пише CNBC.

Одне з них: "Який баланс між роботою та особистим життям для цієї посади?". Може скластися враження, що ви не залучені або не віддані цій ролі, каже Берт Бін, генеральний директор кадрової фірми Insight Global.

Ще одне запитання, якого ви можете уникнути: "Як виглядає успіх через 30, 60, 90 днів?" — каже Ден Спейс, який працював у відділі кадрів у таких компаніях, як Electronic Arts і Spotify. За його словами, в цьому випадку пошукач отримає "стандартну відповідь із дуже низькою користю".

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"Я вважаю, що будь-які промовисті запитання в майбутньому отримають дуже низьку цінність, чітку відповідь", — каже він.

Менеджер, який проводить співбесіду з вами, може "потенційно дати вам картину", каже він, але вона, ймовірно, буде високого рівня, і не буде давати відповіді, які можуть допомогти вам досягти успіху. При цьому багато з цих деталей просто не ввійдуть в дію, поки ви не потрапите в цю роль.

Намагатися зрозуміти, як досягти успіху в загальному вигляді, зрештою, це "лише марна трата часу", каже Спейс і додає: це питання не змусить вас виділитися.

Так, якщо у менеджера з найму є п’ять чудових кандидатів, і четверо з них запитують: "Як виглядає успіх за перші 30 днів?" але один запитав про дуже конкретне завдання, яке допомогло їхній попередній компанії просунутися вперед, "та людина тепер виділяється". Ваші інтерв’юери запам’ятають вас саме через конкретні запитання, а не загальні.

Водночас не всі згодні зі Спейсом у цьому питанні. Експерт із кар’єри LinkedIn Ендрю Маккаскілл каже, що питання про те, як вимірюється успіх, демонструє, що ви проактивні та хочете досягти успіху в цій ролі.

Тим не менш, ви можете показати це, ставлячи інші конкретні запитання про певні системи, які використовує ваш потенційний роботодавець, наприклад, і що ви бачили, як вони працювали в минулому. Це також допоможе довести, що ви заклали певну основу для ролі.

Як поводитися на співбесіді - поради фахівців

Раніше УНІАН повідомляв, що не можна говорити на співбесіді. Зокрема, в жодному разі не розповідайте рекрутеру чи потенційному роботодавцю про ваші особисті проблеми та не відгукуйтеся погано про нинішнього чи минулого роботодавця. Це може залишити неприємне враження не стільки про них, скільки про вас самих.

Також раексперти радять уникати різких і негативних установок на кшталт "Я ненавиджу працювати в команді" або "Я не вчитимуся чогось нового".

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