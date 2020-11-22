Користувачі соцмережі нагадали Мендель, що Володимир Зеленський якраз є шостим президентом України.

Прес-секретаря президента України Юлію Мендель висміяли за пост про не ідеального «шостого ведмедика брауні».

У соцмережі Instagram, як повідомляють "Комментарии", Мендель опублікувала фотографію своєї випічки.

На фото видно, що десерт зроблений не ідеально і один з шести «ведмедиків брауні» не вийшов.

"Життя не ідеальне. Шостий ведмедик Брауні - яскравий тому доказ", - прокоментувала вона свою фотографію.

Однак пост викликав масу питань в мережі з приводу шостого невдалого ведмедика. Їй нагадали, що Володимир Зеленський якраз є шостим президентом України.

"Та у нас і шостий президент якось не дуже вийшов", "Коли вона пише свої "твіти" про" шостого", спеціально вкладає в них подвійний сенс? Або це виходить випадково?", "Якось з шостим завжди щось не так. І не тільки в Юліному виконанні", - коментували користувачі.

Після цього прес-секретар президента видалила свій пост з Instagram.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко