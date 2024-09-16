У міру того, як домашні тварини та їхні господарі знайомляться, синхронізація може ставати сильнішою.

Мозкова діяльність собак і людей може синхронізуватися, коли вони дивляться одне одному в очі. Про це пише Independent із посиланням на дослідження, результати якого оприлюднив Advanced Science.

Зазначається, що під час соціальних взаємодій між людьми активність їхніх нейронів синхронізується, особливо в лобовій частці мозку, що вказує на те, що вони приділяють увагу один одному. Дослідники кажуть, що взаємний погляд між людьми та їхніми собаками може спричинити подібну синхронізацію.

За словами вчених, у міру того, як домашні тварини та їхні господарі знайомляться, синхронізація може ставати сильнішою.

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Так, протягом п’яти днів дослідники з’єднали 10 біглів з невідомими людьми та проаналізували сигнали електроенцефалограм мозку від обох. Контрольну групу людей і собак змусили залишатися в одній кімнаті, але не взаємодіяти.

"Потужність синхронізації зростає зі зростанням знайомства діади людина-собака протягом п’яти днів", — показує дослідження.

Аналіз показує, що мозкова діяльність людини є лідируючою, а сигнали собаки слідують за нею.

Видання зазначає, що попередні дослідження виявили ділянки людського мозку, які залучаються під час пестування, коли люди приділяють пильну увагу своїм собакам з емоційною залученістю. Це перший раз, коли було виявлено, що та сама діяльність відображається в мозку собаки.

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Названо 3 причини, навіщо собакам потрібні вуса. Так, завдяки вусам пси можуть сприймати те, що їх оточує, тонше. Також вони допомагають псам виражати емоції, особливо під час контакту з іншими тваринами.

Крім того, завдяки вусам собаки краще полюють. Завдяки ним пес може без зусиль рухатися в зарослих полях чи уникати дерев у густому лісі.

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