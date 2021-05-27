У коментарях писали, що під маскою ховається молода і доволі симпатична жінка.

На вулиці у Чернівцях помітили «жебрачку» зі смартфоном, яка просила на вулиці гроші у людей.

Фотографії у "СтопХам Буковина" виклала підписниця Юлія Загороднюк.

За її словами, на «жебрачку» звернула увагу її мама, яка дуже засмутилася, що таким «бабусям» доводиться заробляти гроші на вулиці.

«Яка бідолашна "бабуся". Одного дня прийшла моя мама вся в сльозах. Плачучи, говорить: «Не годні понажиратись посадовці». Це ж вони їх стареньких довели до такого. Вона бідолашна скрутилася калачиком, напевно, і хліба немає за що купити. Вона маленька така, в хустинці, як колись ходила наша бабуся покійна. В той день ця бабуся була в коричневій мариночці (хустинці) Говорить, а сліз зупинити не може», - передала слова мами Загороднюк.

Потім дівчина на власні очі побачила цю «жебрачку», яка діставала з кишені телефон, що нагадує недешевий iPhone 7 Plus.

«Я тоді проходячи цей же перехід звернула увагу на цю бабусю. Вже разом з мамою сміялися, що вона даремно плакала. А сьогодні ця LV так вправно вирівняла спину і дістала з кишені телефон, що я просто не змогла пройти спокійно», - прокоментувала вона.

У мережі бурхливо відреагували на фотографії з «бабусею»:

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Автор: Денис Прядко