Ці вживані спорткари не коштують сотні тисяч доларів.

Автомобілісти цінують спортивні авто за їхню швидкість і задоволення від водіння. Проте далеко не у всіх людей є сотні тисяч доларів, щоб дозволити собі їх купити.

Автомобільний блогер і експерт Даг Де Муро назвав 10 спортивних моделей з пробігом, які можна вигідно купити на вторинному ринку, пише GOBankingRates.

Aston Martin DB9

Спорткар Aston Martin DB9 поєднує в собі спортивність і розкіш. За словами Дага Де Муро, це досить комфортна модель, яку можна знайти з автоматичною коробкою перемикання передач або "механікою" залежно від уподобань.

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Aston Martin DB9 оснащений 5,9-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю від 456 до 547 к.с. залежно від модифікації. Топова версія здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 4,5 секунди, а максимальна швидкість становить 306 км/год.

Експерт поділився, що Aston Martin DB9 ранніх років випуску можна купити на вторинному ринку в хорошому стані приблизно за 40 000 доларів. Це значно нижче початкової вартості моделі.

Aston Martin V8 Vantage

Aston Martin V8 Vantage компактніший за DB9 і не такий розкішний, але у цієї моделі більш спортивний характер, підкреслює експерт. Також він заявив, що цей спорткар досить надійний, якщо його своєчасно обслуговувати.

За словами Дага Де Муро, вживаний Aston Martin V8 Vantage, як і DB9, можна знайти приблизно за 40 000 доларів.

За ці гроші новий власник отримає спортивний автомобіль із 4,3-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю від 385 до 416 к.с. залежно від модифікації. Модель здатна розвивати швидкість 280 км/год і розганятися до першої сотні менш ніж за п'ять секунд.

Audi RS5

Спорткар Audi RS5 першого покоління пропонує відмінні характеристики за прийнятний цінник, вважає експерт. Він розповів, що цю модель можна придбати з пробігом приблизно за 25 000 доларів.

За ці гроші новий власник отримає спорткар із 4,2-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 450 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Audi TT RS

Даг Де Муро заявив, що Audi TT має репутацію "м'якого" спортивного автомобіля, але спортивна модифікація RS виводить цю модель на новий рівень.

Перше покоління Audi TT RS оснащувалося 2,5-літровим турбованим двигуном потужністю 340 або 360 к.с. залежно від року випуску. Розгін від 0 до 100 км/год становить 4,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Експерт зазначив, що Audi TT RS на вторинному ринку продається приблизно за ті самі гроші, що й RS5.

BMW 1-Series (E82)

Купе BMW 1-Series (E82) пропонує приємну керованість і досить непогані характеристики за свою ціну, поділився експерт. Він розповів, що за 10 000 доларів можна знайти непоганий екземпляр, а за бюджету в 15 000 доларів власник має більше шансів придбати автомобіль у відмінному стані та з невеликим пробігом.

На вибір пропонувалося одразу кілька двигунів. Тож на вторинному ринку можна підібрати автомобіль на свій смак.

Chevrolet Corvette Z06 (C5)

Chevrolet Corvette Z06 (C5) оснащений 5,7-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 411 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4 секунди, а максимальна швидкість становить 275 км/год.

За словами експерта, Chevrolet Corvette Z06 також має приємну керованість. Він зазначив, що на вторинному ринку цей автомобіль можна купити за ціною від 20 000 до 30 000 доларів.

Dodge Viper RT/10

Dodge Viper RT/10 сподобається людям, які хочуть "повернутися в 90-ті роки", сказав експерт. Він додав, що це не найбезпечніший автомобіль, але він може подарувати багато емоцій від водіння.

Dodge Viper RT/10 оснащений 8,0-літровим атмосферним двигуном V10 потужністю 406 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,5 секунди, а максимальна швидкість становить 266 км/год.

Даг Де Муро зізнався, що це не найпрактичніший автомобіль. Проте йому складно знайти конкурента.

Mazda Miata/MX-5 (ND)

Mazda MX-5 (Miata в США) завоювала репутацію недорогого і спортивного автомобіля з відточеною керованістю. Експерт зазначив, що цю модель приємно водити.

За словами Дага Де Муро, Mazda MX-5 четвертого покоління можна знайти в хорошому стані на вторинному ринку приблизно за 20 000 доларів. За ці гроші новий власник отримає стильний спорткар із відкритим верхом.

Nissan 350Z

Експерт здивований тим, що Nissan 350Z так і не стала культовою моделлю, незважаючи на непогані характеристики, стильний дизайн і високий рівень надійності. Він розповів, що цей спорткар із пробігом можна придбати лише за 10 000 доларів.

Nissan 350Z оснащений 3,5-літровим атмосферним двигуном V6 потужністю від 283 до 313 к.с. залежно від модифікації. Топова версія здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 5,8 секунди і розвивати швидкість до 250 км/год.

Porsche 911 (996)

Porsche 911 є культовим спорткаром і модель у кузові 996 не є винятком. За словами експерта, цей автомобіль став сучасною класикою з приємною керованістю і відмінними характеристиками.

Даг Де Муро заявив, що Porsche 911 (996) з пробігом можна купити в США за ціною від 15 000 доларів. За екземпляр у відмінному стані доведеться віддати близько 30 000 доларів.

Інші поради експертів для водіїв

Раніше експерти назвали 5 марок автомобілів з найнадійнішими двигунами. Часто можна почути твердження про те, що найнадійніші автомобілі випускаються в Японії, але не поступаються їм і моделі зі США.

Крім того, експерти виокремили найнадійніші автомобілі з пробігом, які можна купити у 2024 році. До рейтингу увійшли як преміальні авто, так і бюджетні моделі.

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