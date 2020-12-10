Мер міста заспокоює: дерево вже освятив священник.

У центрі міста Дубно Рівненської області встановили ялинку з цвинтаря - раніше вона росла серед пам'ятників, а нині опинилася на центральній площі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Більшість місцевих мешканців таким рішенням влади збентежені. У соцмережах вже почали жартувати щодо прикрашання дерева: "Щоб хоча б не вінками", - пишуть мешканці Дубно.

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Міський голова каже, що зрубавши ялинку на цвинтарі, і гроші з бюджету зекономили, і пам'ятники убезпечили від падіння дерева. Він заспокоїв усіх: дерево вже освятив священник.

"І що, що її взяли на кладовищі? Яка різниця? Ми всі вийшли із землі і в землю підемо. Раніше ми завжди купували ялинку. Мінімум обходилася бюджету міста в 15 тисяч гривень. А тут безкоштовно і ще й дуже гарна, висотою 25 метрів. Крім того, вона становила загрозу для пам'ятників на кладовищі. Знаєте, якої шкоди цього року завдав сильний вітер і старі дерева? Потрощили 28 пам'ятників на кладовищі, що біля заводу гумо-технічних виробів. Довелося відновлювати. Отець Олег зі Свято-Покровського собору освятив її, так що нічого крамольного в тому, звідки вона, немає", – пояснив Василь Антонюк, пише "Сьогодні".

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Автор: Юрій Годован