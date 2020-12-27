Телефонуючи у відділок поліції, дідусь одразу попередив, що з ним усе гаразд.

В італійському Альто-Рено-Терме 94-річний пенсіонер викликав співробітників поліції, бо не хотів на самоті святкувати Різдво.

Про це пише видання Il Resto del Carlino.

Читайте такожАмериканець вирішив покинути літак на злеті й прихопив собакуЯк зазначається, коли 94-річний Малаволті Фіоренцо зателефонував у відділок поліції, то одразу попередив, що у нього все добре.

"Мені просто потрібна людина, з якою можна обмінятися різдвяними тостами. Якщо хтось із ваших співробітників вільний, то може міг би зайти до мене на 10 хвилин", - продовжив у слухавку дідусь.

Почувши це, поліцейські вирішили таки приїхати до самотнього чоловіка. Фіоренцо дуже розчулився, коли побачив на порозі дому гостей. Вони разом відсвяткували Різдво та випили, ймовірно, чогось безалкогольного, адже правоохоронці перебували на службі.

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Автор: Аліна Вишневська