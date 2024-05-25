В Італії Карло Акутіса прозвали "інфлюенсером Бога".

Папа Римський Франциск канонізував 15-річного підлітка з Італії Карло Акутіса, який помер від лейкемії 2006 року. Як пише CBS News, він став першим католицьким святим покоління міленіал.

Карло Акутіс народився в Лондоні 1991 року і виріс у Мілані. Він робив сайти для різних церков, створив онлайн-каталог чудес і багато розповідав про бога і католицьку віру на своїй сторінці у Facebook. В Італії його прозвали "інфлюенсером Бога".

Щоб бути беатифікованим або визнаним "Блаженним", Ватикан зазвичай має визнати хоча б одне диво, створене людиною. Для канонізації зазвичай потрібні два чуда.

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Після того, як Карло помер і був похований в італійському місті Ассізі, католицька церква визнала два випадки раптового одужання людей після молитов йому.

У 2020 році церква визнала його перше диво, пов'язане з бразильським хлопчиком, який, імовірно, зцілився від вродженого дефекту підшлункової залози після того, як його мати помолилася Акутісу.

Друге диво, про яке було оголошено в четвер, як повідомляється, стосувалося жінки з Коста-Ріки, яка у 2022 році молилася біля могили Акутіса в Ассізі, Італія, після того, як її донька впала з велосипеда й дістала важку травму голови, і лікарі сказали, що вона навряд чи виживе. Новини Ватикану повідомили, що за кілька днів після відвідин жінкою гробниці комп'ютерна томографія "довела, що кровотеча у її [доньки] зникла".

Карло Акутіс тепер поповнить лави католицьких святих - таких, як Франциск Ассізький або папа Іоанн Павло II.

Ватикан - новини

Раніше повідомлялося, що Ватикан посилив процедури оцінки надприродних подій - таких, як мадонни, що плачуть, і розп'яття, що кровоточать.

У новому документі зазначається, що єпископи більше не можуть діяти незалежно, коли стикаються з повідомленнями про такі явища, і повинні проконсультуватися з Ватиканом перед розслідуванням.

Документ також позбавляє єпископів повноважень визнавати "надприродну" природу явищ та інших нібито божественних подій, залишаючи це робити Папі та центральним установам Ватикану.

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