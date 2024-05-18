Єпископи більше не можуть діяти незалежно, коли стикаються з повідомленнями про такі події.

Ватикан у п’ятницю посилив процедури оцінки надприродних подій - таких, як плачучі мадонни та розп’яття, що кровоточать, які століттями хвилювали католиків. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у документі, який замінює правила, складені в 1978 році, доктринальний офіс Ватикану (DDF) зазначає, що єпископи більше не можуть діяти незалежно, коли стикаються з повідомленнями про такі явища, і повинні проконсультуватися з ним перед розслідуванням.

Документ також позбавляє єпископів повноважень визнавати "надприродну" природу явищ та інших нібито божественних подій, залишаючи це робити Папі та центральним установам Ватикану.

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"Раніше Папа Франциск скептично ставився до подібних подій, сказавши, ... що об’явлення Діви Марії "не завжди реальні" і що йому подобається бачити, як вона "вказує на Ісуса", а не привертає до себе увагу", - йдеться у матеріалі.

Видання вказує, що Інциденти, про які повідомляють віруючі, включно з появою "стигматів", або ран від розп’яття Ісуса, на руках і ногах святих людей, які часто стають підґрунтям для паломництв.

Зокрема, голова DDF, кардинал Віктор Мануель Фернандес, сказав, що подібні події слід оцінювати дуже обережно, оскільки вони можуть бути шахрайськими та використовуватися для "прибутку, влади, слави, суспільного визнання чи інших особистих інтересів". У документі DDF говориться, що єпископи повинні видавати "добро на богослужіння", яке залишає відкритим питання про те, чи може це явище бути офіційно визнане Ватиканом "надприродним". Однак таке визнання є "дуже винятковим", сказав Фернандес.

"Єпископи можуть зробити п’ять інших висновків щодо передбачуваних надприродних подій, повідомляє DDF, включаючи їх офіційне відхилення або кроки щодо заборони чи обмеження поклоніння суперечливим або явно фальшивим явищам", - пише ЗМІ.

Зазначається, що за новими нормами DDF багато місць паломництва були пов’язані з передбачуваними надприродними подіями, які не були підтверджені Ватиканом.

"Поширення нібито релігійних явищ, деякі з яких були явно фальшивими, було одним із факторів розколу християнства та появи протестантизму в Європі в 16 столітті", - резюмує видання.

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Швейцарія запросила Папу Римського на саміт миру щодо України. Перед цим президент країни Віола Амгерд зустрілась із Папою Франциском під час візиту до Італії. Спілкування з понтифіком вона назвала "цікавим обміном думками" у "сердечній атмосфері".

Також УНІАН повідомляв, що у Ватикані на очах у Папи Римського впала ікона Христа. Її намагалися вхопити, але не встигли. Після цього троє служителів повернули на місце важку опору.

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