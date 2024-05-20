За його словами, він може лише молитися, аби війни у світі були закінчені.

Папа Римський Франциск закликав всіх воюючих країн зупинити їхні війни. За його словами, сторони конфлікту мають домовитися про мир.

"Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб домовитися про мир. Прагніть до миру. Мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна", - сказав він в інтерв'ю для CNS News.

Папа Франциск додав, що у багатьох своїх проповідях він закликає припинити вогонь між Ізраїлем та ХАМАС.

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"Що я можу зробити, так це молитися. Я багато молюся за мир. А також пропоную: "Будь ласка, зупиніться. Ведіть переговори", - підкреслив він.

Також минулої середи Папа Римський закінчив загальну аудієнцію із закликом молитися за народи, які страждають від війни та згадав про Україну, пише Vatican News.

"І молімося за мир: не забуваймо про багатостраждальну Україну; не забуваймо про Палестину, Ізраїль, М’янму. Молімося за мир, молімося за всі народи, що страждають від війни", - зауважив понтифік.

Після оплесків він наголосив на тому, що всі мають молитися, аби настав остаточний мир та "не було ніяких війн".

"Бо війна - це завжди поразка, завжди", - підсумував Франциск.

Останні заяви Папи Римського

Раніше Папа Римський звернувся до Путіна та закликав сісти за стіл переговорів для завершення війни в Україні. За його словами, війна РФ в Україні має руйнівні наслідки для дітей.

"Ці діти не знають, як посміхатися. Я кажу їм щось, але вони забули, як посміхатися. А це дуже важко, коли дитина забуває посміхатися. Це справді дуже серйозно", - зауважив Франциск.

Також Папа Римський звернувся до Ізраїлю та Ірану, аби вони досягли миру та уникнення насильницького протистояння.

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