Невідома влаштувала імпровізований курорт та лежала на простирадлі в одних лише стрінгах.

У Києві помітили дивну відпочивальницю, яка вирішила засмагати оголеною прямо під Спасо-Преображенським собором. Жінка лежала в одних стрінгах біля церкви та не звертала уваги на усіх обурених.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ без цензури".

Так, 10 серпня стало відомо, що біля Спасо-Преображенського собору на Теремках була помічена жінка, яка засмагала в оголеному виді "під колокольні дзвони".

"Ти подивись яка богохульна. Дамочка в одних стрінгах ловить вітамін D та погляди парафіян", - написали у спільноті про сміливу жінку, яка наважилася приймати сонячні ванни прямо під церквою.

Читайте також"Обчистили" дівчина та "рятівник": в Одесі чоловіка за день двічі пограбувалиДійсно, на відео можна побачити, як жінка лежить на газоні неподалік від входу до собору. Користувачі мережі жартують, що відпочивальниця просто помилилася із вибором локації для засмагання, адже нещодавно поряд з церквою був пляж.

Чи звернуть правоохоронці на дивний інцидент у Києві - поки що не повідомляється. Скоріше за все, любителька засмаги, яка намагалася спіймати останні літні промені сонця, не підозрювала, що своїми діями вона може обурити перехожих.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Кривому Розі діти саморобними кайданками пристебнули матір до поручнів.

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Автор: Поліна Кузенко