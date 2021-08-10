Прибувши за вказаною адресою рятувальники з’ясували, що діти потерпілої зробили це ненавмисно.

У Кривому Розі рятувальники зняли кайданки з жінки, яку власні діти пристебнули до поручнів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

9-го серпня о 18:46 до рятувальників звернулися стурбовані громадяни. Вони розповіли, що на вулиці Панаса Мирного діти, граючись саморобними кайданками, пристебнули свою матір до металевої конструкції. А коли намагалися звільнити матір, то не змогли відкрити кайданки.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники з’ясували, що діти потерпілої зробили це ненавмисно.

За допомогою шанцевого інструменту та шпильки рятувальники відкрили кайданки та звільнили жінку 1982 року народження. Госпіталізація до медичного закладу не знадобилась.

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Автор: Денис Прядко