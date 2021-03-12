Двоюрідний брат хлопчика виявив його в холодильнику в одних трусах.

У бразильському місті Кампу-Гранді, штат Мату-Гросу-ду-Сул, підліток проник на ділянку бабусі, заліз у холодильник і замерз на смерть.

Про це повідомляє The Sun.

Тіло 15-річного Хосе Едуардо Роза виявив його 20-річний двоюрідний брат Карлос Маньо Гонкальвес Родрігес 11 січня. За його словами, Роза забрався в холодильник в одних трусах. Патрульні вважають, що хлопчик хотів охолодитися таким чином.

Родрігес пояснив, що відправився на пошуки Роза після того, як той не вийшов на роботу.

"Я відчув неприємний запах. Відкрив холодильник і виявив його сидячим в одних трусах», - каже юнак.

Влада вважає, що смерть підлітка настала через раптове погіршення здоров'я від прийому анаболічних стероїдів. В саду недалеко від холодильника знайшли кілька стільців, розставлених по колу. Поліція перевіряє версію, чи перебував Роза перед смертю в компанії знайомих.

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Автор: Денис Прядко