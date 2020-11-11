У Новій Зеландії магазин іграшок для дорослих Adult Toy Megastore в конкурсі «Птах року» підтримав рідкісного новозеландського медососа хіхі.
Читайте такожУ Польщі суд відмовився визнати домашніми тваринами курок, які дивляться телевізорПро це пише The Guardian.
«Це поліаморний, сексуально активний птах з великими яєчками», - пояснили в магазині свій вибір.
У зверненні наголошується, що хіхі очолює секс-позитивний рух серед співочих птахів: це єдиний птах, що спаровується «обличчям до обличчя» і практикує поліаморію, а у самців хіхі яєчка в чотири рази більше, ніж вони повинні бути, що робить їх птахами з найбільшими геніталіями у світі.
Конкурс у Новій Зеландії «Птах року»: що відомо
- Вибори року проходять в країні 15-й раз.
- Конкурс з'явився, щоб привернути увагу суспільства до майбутнього Новозеландських видів і загроз, з якими вони стикаються.
- За 15 років свого існування він перетворився на національну одержимість.
- У кожного птаха, що претендує на звання кращої, є свій штаб, а на других за значимістю виборах в Новій Зеландії постійно знаходять вкидання голосів.
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