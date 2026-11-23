Найбільше дослідників здивував спосіб їхнього розмноження: амфібії захищають яйця незвичайною желеподібною масою замість мохових гнізд.

У тропічних лісах індонезійського острова Сулавесі дослідники виявили раніше невідомий вид яскраво-зелених літаючих жаб. Амфібії привернули увагу вчених не лише незвичайним забарвленням і здатністю планувати між деревами, а й особливим способом розмноження: замість звичних пінних або мохових гнізд вони використовують желеподібну масу для захисту яєць.

Про відкриття 17 листопада повідомив Каліфорнійський університет у Девісі. Результати дослідження опублікували в науковому журналі Zootaxa.

Новий вид отримав назву Rhacophorus kurniatiae. Його виявили під час експедицій у віддалені гори Меконґґи на острові Сулавесі. У період із 2009-го до 2013 року науковці досліджували місцеву флору та фауну, проходячи крізь густі тропічні ліси й уздовж річок – від узбережжя до гірських вершин.

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Тисячі зелених жаб знайшли біля гірського озера на висоті 1860 метрів

Велику кількість амфібій дослідники помітили біля невеликого гірського озера Danau Coca-Cola, розташованого на висоті 1860 метрів.

Науковий співробітник Музею біології риб та дикої природи Каліфорнійського університету в Девісі Алан Гітч розповів, що жаб було настільки багато, що вони буквально заполонили водойму.

"Ми піднімалися в гору, коли натрапили на великий ставок, що кишів зеленими жабами; вони були всюди", – зазначив дослідник.

Він додав: "Нечасто можна побачити жаб у такій великій кількості".

Ці амфібії належать до групи азійських літаючих жаб. Завдяки великим перетинчастим лапам вони здатні планувати з одного дерева на інше.

Щоб підтвердити, що йдеться саме про новий вид, дослідники порівняли фізичні характеристики тварин, їхню ДНК і звуки, які вони видають. Аналізи виявили кілька відмінностей, зокрема загострену морду та особливі голосові сигнали. Однак найбільше уваги вчених привернув спосіб відкладання яєць.

Замість мохових гнізд жаби використовують желеподібну масу для яєць

Найважливішою особливістю Rhacophorus kurniatiae виявився незвичайний спосіб розмноження.

Споріднені види зазвичай відкладають яйця в гнізда з моху. Така конструкція допомагає підтримувати вологість, необхідну для розвитку майбутнього потомства.

Натомість новий вид використовує желеподібну масу, яку розміщує на рослинах, що звисають поблизу водойм. Усередині цієї субстанції розвиваються пуголовки, причому мохове гніздо для цього не потрібне.

Провідний автор дослідження та науковець Музею зоології Богора Аламся Еланг Нуса Херламбанг наголосив на унікальності такого способу розмноження.

"Це перший випадок, коли ми спостерігаємо Rhacophorus, який використовує желатинову матрицю як репродуктивну стратегію. Це унікально", – сказав він.

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