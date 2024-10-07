Цього варто уникати під час прання трикотажних речей, у тому цього не можна робити в пральній машині.

Гуру клінінгу Лаура де Барра надала поради щодо того, чого вам слід уникати під час прання трикотажних речей. Про це пише Mirror.

Трикотаж більш схильний до усадки порівняно з іншим одягом. Щоб продовжити термін служби ваших трикотажних речей і запобігти нещасним випадкам під час прання, експерт радить запобігати деяких розповсюджених звичок.

По-перше, Лаура застерігає від розвішування в’язаних речей. Вона уточнила, що цього слід уникати, "скільки б вони не коштували, з чого б не зроблені":

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"Я так часто бачу, як це роблять. Навіть професійні організатори розвішують в'язані речі людей. Це дуже погано для одягу".

За її словами, розвішування трикотажу на сушарку призведе до того, що він почне розтягуватися через власну вагу - рукави та подоли розтягнуться та втратять форму. Тож експерт радить складати в’язані речі в ящик або на полицю.

По-друге, де Барра не рекомендує дуже часто прати трикотажний одяг та обирати відповідний метод прання:

"Коли ви перете будь-який одяг, волокна втрачаються".

Також експерт порадила ніколи не використовувати вакуумні мішки для своїх трикотажних виробів. Натуральні волокна "не люблять", коли з них висмоктують повітря: це також може зробити одяг "млявим".

Також, як зазначає фахівець, синтетичні волокна можуть вбирати запах пластику.

Нарешті, експерт радить не носити трикотажні вироби безпосередньо на голе тіло, натомість рекомендує вдягати під них, наприклад, бавовняну футболку - вона вбере всю зайву вологу, і "залишить в’язані речі охайними".

Як правильно прати речі - останні поради

Експерт назвала чарівний інгредієнт для прання рушників. Ліз Айхгольцрозповіла, що рушники часто втрачають свою м’якість через накопичення залишків на тканині, що трапляється, коли люди використовують занадто багато пом’якшувача для тканини під час прання.

Вона радить не використовувати не покупний засіб для чищення, а звичайний білий оцет.

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