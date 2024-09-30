З часом рушники можуть втратити свою м’якість і почати бути дуже дряпаючими на дотик.

Рушники знову стануть м’якими та пухнастими, якщо додати в пральну машину один натуральний інгредієнт. Про це пише Express.

Зазначається, що з часом рушники можуть втратити свою м’якість і почати бути дуже дряпаючими на дотик, але є простий спосіб відновити їх "природним шляхом".

Ліз Айхгольц, експерт із Weezie Towels, розповіла, що рушники часто втрачають свою м’якість через накопичення залишків на тканині, що часто трапляється, коли люди використовують занадто багато пом’якшувача для тканини під час прання:

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"Вони особливо схильні до збирання залишків мила та пом’якшувача тканини, які не виполіскуються під час прання. Це може накопичуватися з часом, що призводить до зниження поглинання та грубої текстури, що дряпається".

За словами експерта, найкращий спосіб "оживити" рушники та зробити їх м’якими — це не використовувати комерційний засіб для чищення, а простий білий оцет, який, ймовірно, вже є у вашій кухонній шафі.

"Ви можете помітити, що ми часто рекомендуємо оцет, коли справа стосується догляду за вашими рушниками. Універсальний і доступний за ціною, він справді змінює правила гри для багатьох домашніх завдань", - каже фахівець.

Вона пояснює, що білий оцет містить кислоту, яка може розщепити залишки мила, що застрягли в тканині рушника, щоб він знову міг належним чином вбирати воду. При цьому оцет повністю виполіскується в пральній машині, не залишаючи жодних залишків, тому це швидкий і простий спосіб відновити рушники.

"Використання оцту як частини вашого щоденного догляду за рушником є ​​неймовірно ефективним, але воно також є екологічним, нетоксичним і економічно ефективним. Це працює як натуральна альтернатива комерційним пом’якшувачам тканини, які часто містять хімічні речовини, які можуть завдати шкоди вашим рушникам і навколишньому середовищу", - розповідає Ліз і дає кілька практичних порад:

для початку помістіть рушники в пральну машину в гарячому режимі без миючих засобів чи будь-яких інших речовин, оскільки це розм’якшить наявні залишки на тканині;

після завершення прання покладіть рушники назад у пральну машину та додайте одну чашку білого оцту в шухляду для миючих засобів у пральній машині;

знову виперіть рушники, а потім, увімкніть додатковий цикл полоскання, щоб переконатися, що залишки оцту ретельно вимиті;

сушіть рушники як зазвичай, повісивши їх на мотузку для білизни або поклавши в сушарку, але не ставте сушарку на високий нагрів, оскільки це може пошкодити тканину;

після того, як рушники висохнуть, вони повинні бути повністю відновлені і виглядати як нові.

Після того, як ви відновили рушники, важливо переконатися, що ви не використовуєте занадто багато прального засобу та пом’якшувача в майбутньому, щоб уникнути повторного пошкодження рушників.

Інші корисні поради щодо побуту

Раніше УНІАН повідомляв, що буде, якщо не користуватися кондиціонером для білизни. Зокрема, багато людей вважають пом’якшувач білизни основним "інгредієнтом" прання.

Водночас пом’якшувач сильно впливає на тканину, оскільки може позбавити її природних властивостей, таких як повітропроникність або вологість.

До того ж пом’якшувач тканини може бути потенційно шкідливим для одягу з часом, оскільки залишки можуть зменшити поглинання тканини та сприяти руйнуванню волокон.

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