У коментарях багато людей були в люті через прохання веганської сім'ї до сусідів закривати вікна під час приготування м'яса.

В Австралії сім'ю веганів назвали "такою, що має право" після того, як вони надіслали листа своїм сусідам із проханням закрити вікна під час приготування м'яса.

Як пише Independent, суперечка по сусідству почалася в Перті, Австралія, коли житель Бернс-Біч заявив, що запах м'яса, що доноситься з будинку його сусіда, "нудить і засмучує" сім'ю, яка харчується рослинами.

Рукописний лист, який був надісланий на обліковий запис Hey Perth у Facebook, містив застереження "Будь ласка, поставтеся серйозно" та "Важливе повідомлення", написане на лицьовій стороні нотатки.

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Всередині листа записка читала: "Здрастуйте, сусід, не могли б ви закрити бічне вікно, коли готуєте, будь ласка? Моя сім'я - вегани (ми їмо тільки рослинну їжу), і запах м'яса, яке ви готуєте, змушує нас почувати себе погано і засмучуватися".

"Ми будемо вдячні за ваше розуміння", - йшлося в листі, підписаному "Сарою, Уейном і дітьми".

5 травня популярний акаунт Hey Perth у Facebook підписав пост:"Надіслала нам Кайлі з Бернс-Біч".

У коментарях багато людей були в люті через прохання веганської сім'ї до сусідів закривати вікна під час приготування м'яса.

Деякі люди жартували, що якби вони отримали подібний лист, то в помсту влаштували б барбекю по сусідству. "Господи, куди котиться світ, коли ти не можеш приготувати стейк на власній кухні", - сказала одна людина.

"Вони повинні влаштувати вуличну вечірку і напитися на передній галявині", - запропонував інший чоловік.

Інші стверджували, що ніхто не "дбає" про те, що люди готують у себе вдома, і що сім'я, що базується на рослинах, повинна припинити "нав'язувати [свої] погляди на їжу" своїм сусідам.

Тим часом деякі люди поділилися своїми пропозиціями щодо того, як сім'я хижаків повинна реагувати на своїх сусідів, які люблять овочі.

Сухпайки для вегетаріанців почали тестувати в ЗСУ

Вегетаріанці і вегани, які зараз захищають Україну на фронті, отримали перші зразки спеціальних сухпайків, які відповідають їх раціону. Наразі до сухпайків для тих, хто не вживає м'яса та продуктів тваринного походження, включили 28 страв (10 "перших" та 18 "других"). Наприклад, пропонують булгур з грибами, квасолю в томатному соусі, овочеве соте з соєвим м'ясом тощо. Ні в одному зі страв немає м'яса або вершкового масла.

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