Такі сухпайки вже незабаром можуть з’явитися в українському війську.

Вегетаріанці та вегани, які зараз захищають Україну на фронті, отримали перші зразки спеціальних сухпайків, що відповідають їхньому раціону.

У військових частинах вже куштують сухпайки, розроблені одним з виробників, йдеться в сюжеті ТСН.

Наразі до сухпайків для тих, хто не вживає м’яса і продуктів тваринного походження, включили 28 страв (10 "перших" та 18 "других"). Приміром, пропонують булгур з грибами, квасолю в томатному соусі, овочеве соте з соєвим м’ясом тощо. В жодній зі страв немає м’яса або вершкового масла.

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Інгредієнти та набори підібрані у такий спосіб, щоб вегани отримали стільки ж енергії, як і м’ясоїди. При цьому вартість не відрізняється від вартості звичайного сухпайка. Крім веганів і вегетаріанців вони також підійдуть для тих, хто має непереносимість лактози або дотримується посту.

Крім основних страв в добовий набір вегетаріанця поклали галети, сухарі, чай, каву, мед, джем, цукор, сіль, перець. Ці набори у вакуумних пакетах можуть зберігатися до двох років і без холодильника. За потреби їжу можна підігріти, для цього потрібні спеціальні пакетики з активною речовиною та вода – жодного вогнища, що зручно для використання просто в окопі чи бліндажі.

Наразі розробники чекають на відгуки від військових-вегетаріанців, а остаточне рішення щодо закупівлі прийматимуть уряд та Міноборони.

Вегетаріанські сухпайки для ЗСУ - що відомо

Точна кількість військових, які не вживають м’яса та продуктів тваринного походження, невідома. Та таких чимало, і таким бійцям дуже складно харчуватися за відсутності спеціального меню в армії. Деякі з них намагаються дотримуватися звичного раціону харчування та звертаються за допомогою і до волонтерів. Та передавати вегетаріанську їжу – непроста справа.

"Інколи бійцям доводиться поступатися своїми принципами і їсти все ,бо іншого немає, щоб вижити. Інколи вони сильно худнуть через те, що доводиться відмовлятися від чогось. Це буде впливати на фізичний стан. Це не тільки про етику, це й ще про фізичне здоров’я", - розповіла ТСН волонтерка Тамара Х’юман.

В червні на сайті президента України з’явилася петиція щодо введення рослинних сухпайків для ЗСУ. В ній, зокрема, наголошувалося, що такі сухпайки не будуть дорожчими за м’ясні. Також наголошувалося, що в арміях країн НАТО такі сухпайки існують давно.

Петиція зібрала потрібні для розгляду 25 тисяч голосів. Президент Володимир Зеленський у відповіді на неї зазначив, що звернувся до голови уряду Дениса Шмигаля з проханням опрацювати це звернення.

В січні в Міністерстві оборони зазначили, що це питання потребує додаткового вивчення та наразі є ускладненим у зв’язку з війною.

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