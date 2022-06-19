Російський диктатор втомився від виступів своїх пропагандистів та шукав цікавіші заняття.

Президент країни-окупанта Володимир Путін спантеличив дивною поведінкою під час Економічного форуму. Він не звертав уваги на промови спікерів та гриз свої нігті.

Ролик опублікував Telegram-канал Nexta.

"Великий і непереможний вождь наддержави скукожився і гризе нігті", – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як Путін завзяти гриз свої нігті, поки його топ-пропагандистка Маргарита Сімоньян возвеличувала "велику Росію".

Водночас ккраїнський блогер Олексій Голубуцький звернув увагу на 3-міліметровий манікюр Путіна.

"Це що, ФСО (Федеральна служба охорони - УНІАН) з недогляду відправила персональну манікюрницю в супровід Кабаєвої (Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою Путіна - УНІАН) і повернути не встигла? Або все ж шаман наказав "нігті не стригти – сильно хворий будеш, погано-погано жити"?, – іронічно запитав Голубуцький.

Раніше користувачі мережі створили жартівливий ролик, на якому показали нібито листування "фюрерів" Володимира Путіна і Адольфа Гітлера.

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