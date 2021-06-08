На відео видно, що на берег викинуло дуже багато водоростей. Комунальники вилами збирали їх та закидали з суші у море.

Узбережжя Бердянська розчищають від водоростей, які гниють на пляжах. Втім, комунальні служби підійшли до роботи "креативно". Рослини просто викидають назад у море замість того, щоб утилізувати.

Як пише місцеве видання "Голос Запоріжжя", таке спостерігали, зокрема, на центральному пляжі міста. Відповідні кадри опублікували у мережі очевидці.

На відео видно, що на берег викинуло дуже багато водоростей. Комунальники вилами збирали їх та закидали з суші у море. Втім, продуктивність такого процесу була досить сумнівною. Адже море штормило, тож рослинність викидало назад на берег. Це не бентежило чоловіків, вони далі монотонно виконували роботу – замість того, аби зібрати водорості й вивезти їх з пляжу.

Наголошується, що морська рослинність є великою проблемою для запорізьких курортів. Адже на суші водорості швидко гниють, поширюючи жахливий запах.

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Автор: Вікторія Гордієнко