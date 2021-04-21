Цього року учасників не зможуть оцінити за якістю виголошених ними промов - лише написаних.

В умовах пандемії COVID-19 вперше в історії Національний чемпіонат британських міських глашатаїв відбудеться в тиші.

У 2021 році учасників оцінюватимуть за письмовими промовами, пише The Guardian.

Читайте такожMcdonald's вирішив платити за співбесіди по $50: люди не йдуть працюватиЗазвичай судді звертають увагу на три характеристики глашатая: гучність і ясність, дикція та інтонація, а також змістовна частина промови. Однак цього року у кандидатів буде лише 140 написаних слів, щоб вразити суддів.

Зазначається, що текст повинен бути цікавим, утримувати увагу аудиторії та підпорядковуватися певному ритму. В обсяг зі 140 слів також входить традиційне потрійне "Oyezs!" на початку - своєрідний заклик аудиторії до уваги - і "Боже, бережи королеву!" наприкінці.

Тема конкурсу цього року - "Природа і оточення". Захід присвячений тижню психічного здоров'я 10-16 травня. Усі кошти, зібрані в результаті конкурсу, підуть до благодійної ініціативи Shout, яка надає людям психологічну підтримку за допомогою текстових повідомлень.

Переможця оголосять 13 травня.

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Переклад: Катерина Комолова