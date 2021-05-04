Затриманого передали правоохоронцям.

У центрі Києва минулої ночі упіймали чоловіка, який з невідомих причин потрапив до кав'ярні.

Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"Вночі до кав’ярні, що на Львівській площі, проник оцей неадекват. Невідомо, що саме він хотів зробити, але на заваді його вчинку стала перевтома і він заснув", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловіка затримали й передали правоохоронцям.

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Автор: Юрій Годован