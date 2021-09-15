Чоловік дістав сосиску і газовий примус.

У столичному метро помітили чоловіка, який підсмажував сосиску за допомогою газового примусу.

Відео курйозу поширилось мережею 15 вересня.

На відзнятих кадрах помітно, як пасажир з рюкзаком сів поміж інших громадян у хвості вагону й дістав сосиску.

Проте чоловік не став їсти її сирою. Натомість дістав газовий примус і підсмажив сосиску на очах у десятка пасажирів.

Це не перший дивакуватий випадок, який стався у підземці Києва. Раніше малолітні особи у стані алкогольного сп’яніння псували вагони, а інші пасажири вдавали, що цього не бачили.

Також у столичному метро ввечері, 14 вересня, п'яний неадекват зупинив рух потягів на станції "Контрактова площа". А біля входу на станцію "Житомирська" пасажира налякав дикий лось.

Не менш дивними є і речі, які гублять пасажири. Так, у першому півріччі 2021 року працівники метрополітену знайшли 177 предметів, які забули люди. Найцікавіші з загуб - церковні речі та величезний масажер.

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Автор: Віолетта Орлова