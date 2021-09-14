Стали відомі перші деталі інциденту.

У столичному метро напередодні ввечері стався інцидент, через що було тимчасово затримано рух потягів.

Його деталі розповів історик Вахтанг Кіпіані, який став очевидцем неординарної ситуації.

Інцидент трапився на станції "Контрактова площа". Там один з пасажирів, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, почав "бикувати" попри присутність там чергового поліцейського.

"Безпорадний мент весь цей час ходив за ним замість того, щоб просто зробити свою роботу. Врешті чувак стрибнув на рейки і пішов тунелем у бік центру. Рух було зупинено хвилин на 5-7. Поїхали", - написав Кіпіані.

Київські правоохоронці та представники метрополітену вказаний інцидент поки офіційно не коментували.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві чоловік влаштував "туалет" прямо на рейках метро: в мережі показали відео. Це сталося на станції "Хрещатик".

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Автор: Віолетта Орлова