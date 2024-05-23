Косатки, які "розважалися" у компанії величезних горбанів, вивчати дивне "створіння", але згодом зрозуміли, що це - не тюлень.

Українські полярники, які вийшли в океан на човні, несподівано опинилися в оточенні косаток та китів-горбанів, які шукали їжу у цьому місці. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, який оприлюднив відповідне відео.

Йдеться, що під час одного з нещодавніх виходів в океан українські полярники мали неймовірну зустріч - їхній човен оточили представники двох різних видів китоподібних.

"Одна група складалася з традиційних для цього району горбатих китів. В ній було до 8 дорослих тварин. Вони виглядали з води, ляскали плавцями, виявляли інші форми комунікації", - розповів біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко.

Водночас зазначається, що між горбанями плавала зграя косаток, зустріти яких біля берегів Антарктики - велика удача. Зокрема, їх було до 7 особин. Вони швидко рухалися між повільнішими горбанями, також виглядали з води й навіть стрибали.

"Це були косатки типу В1, які живляться переважно ластоногими. Ймовірно, вони шукали, чи немає поруч з групою горбанів морських котиків, які зараз активно переміщуються і можуть плисти поруч з китами, неначе ховаючись серед них", - пояснив науковець.

У центрі відзначають, що морські котики не є типовою здобиччю цих косаток. Вони живляться здебільшого тюленями Ведделла, рідше - тюленями-крилеїдами чи морськими леопардами. Однак, коли косатки помітили човен з полярниками, то зацікавилися ним, почали плавати зовсім поруч і вивчати дивне "створіння". Згодом вони зрозуміли, що човен - не тюлень та їсти його не варто, й вирушили у своїх справах.

У центрі додали, що під час цієї зустрічі вченим вдалося зробити світлини та відеозаписи китоподібних, за якими можна буде здійснити фотоідентифікацію тварин. Це один з напрямів комплексної програми досліджень морських ссавців на українській антарктичній станції "Академік Вернадський".

Інформацію про ссавців внесуть до міжнародної бази даних, що дозволить більше дізнатися про міграції та стан популяцій китоподібних. Особливо цінними є реєстрації косаток під час пізньої осені (так, в Антарктиці нині завершується осінь) та зими, оскільки більшість досліджень в цьому регіоні виконується в теплий період року.

Науковці нагадали, що торік під час однієї зустрічі з косатками біологам вдалося вперше в історії українських антарктичних досліджень відібрати невеликі прижиттєві зразки шкіри та жиру цих тварин.

Дослідження на станції "Академік Вернадський"

Як повідомляв УНІАН, українським вченим вдалося зустріти рідкісних китів та записати їхні звуки. Йдеться про південних плавунів - це один з найменш досліджених видів китів у світі.

За словами науковців, у районі станції "Академік Вернадський" їх можна побачити дуже нечасто, але фахівці встановили, що північніше - в протоці Джерлаш є велике різноманіття морських ссавців. Зокрема, там найчастіше реєструють зустрічі з південними плавунами. Саме тому цей район обрали для проведення досліджень за участі українського судна "Ноосфера".

Зокрема, з борту криголама вели візуальні спостереження та виконували "акустичне тралення" - запис звуків китоподібних. Окремо пошук тварин здійснювали з моторного човна, який пересувався неподалік, але обстежував бухти, які важкодоступні для великого судна.

У перший же день роботи команді надзвичайно пощастило - вони помітили групу з 5 південних плавунів. Зустріч тривала кілька секунд, але біологи встигли зробити фото китів та передали інформацію про напрямок їхнього руху на "Ноосферу". Завдяки цьому з судна вдалося записати унікальні звуки.

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