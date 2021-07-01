У Києві в машині однієї зі служб таксі виявили змію.
За інформацією Telegram-каналу "Киев Сейчас", маїсовий полоз, також відомий як червона щуряча змія, втік з погано закритого тераріуму у квартирі на 4 поверсі.
Тварина сповзла по дереву, проповзла вулицею та залізла в автомобіль - в щілину між бензобаком і днищем машини.
Шлях рептилії відстежили за камерами відеоспостереження. Щоб витягти змію, авто довелося частково розібрати та зняти бензобак.
Полоз не постраждав: його повернули господарям.
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Довідка УНІАН. Маїсовий або плямистий лазаючий полоз - це невелика неотруйна змія з роду Pantherophis, що мешкає в Північній Америці. Тварина користується популярністю у приватних колекціях, також відомо як гутата або червона щуряча змія.
Харчується переважно гризунами, в основному мишами та щурами. Для дорослих особин цих рептилій характерний напівдеревний спосіб життя.
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