Стало відомо, з якими проханнями до "Укрзалізниці" звертаються пасажири.

За рік до контакт-центру "Укрзалізниці" надходить близько 410 тисяч дзвінків, ще втричі більше запитів до інформаційних віконець, столу довідок та сервісних центрів.

Але часом прохання пасажирів бувають незвичними. "Укрзалізниця" зібрала найоригінальніші запити.

Читайте такожВ Києві чоловік приліг спати просто у вагоні метро (фото)

Наприклад, пасажири хотіли дізнатись, де "можна вставити собачку", а ще питали таке (авторська стилістика збережена):

"Чи можна у вас вибанятися?";

"Чи можна у вас залишити дитинку, поки ми погуляємо?";

"Прийшов до вас в сервісний центр полагодити телефон, кому здати?";

"Де у вас можна пожарити крильця? У мене з собою".

Вас також можуть зацікавити новини:

Головні новини України та світу на ранок 5 березня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська