За рік до контакт-центру "Укрзалізниці" надходить близько 410 тисяч дзвінків, ще втричі більше запитів до інформаційних віконець, столу довідок та сервісних центрів.
Але часом прохання пасажирів бувають незвичними. "Укрзалізниця" зібрала найоригінальніші запити.
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Наприклад, пасажири хотіли дізнатись, де "можна вставити собачку", а ще питали таке (авторська стилістика збережена):
"Чи можна у вас вибанятися?";
"Чи можна у вас залишити дитинку, поки ми погуляємо?";
"Прийшов до вас в сервісний центр полагодити телефон, кому здати?";
"Де у вас можна пожарити крильця? У мене з собою".
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