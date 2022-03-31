Біля вокзалу відбудеться флешмоб "Чемодан-вокзал-Росія".

В Одесі завтра замість традиційного святкування Гуморини пройде військова "Гуморина-Джавеліна". Також відбудеться благодійний онлайн-марафон на підтримку ЗСУ, його хедлайнери - Коля Серга та Олег Скрипка.

Про це журналістам повідомили в прес-службі мерії міста.

"Гуморини в Одесі не буде", - заявили в мерії, уточнивши, що в місті відзначать День сміху у форматі, який продиктований війною, загибеллю тисяч українців.

У програмі військової "Гуморини-Джавеліни" флешмоб "Чемодан-вокзал-Росія", який запланований біля центрального входу залізничного вокзалу.

Крім того, відбудеться благодійний онлайн-марафон на підтримку ЗСУ, його хедлайнери - Коля Серга та Олег Скрипка. Також в рамках марафону пройде арт-виставка військової сатири.

Першоквітнева Гуморина в Одесі: довідка УНІАН

Перша Гуморина в Одесі відбулася в 1973 році. У 1976 році її заборонила влада України та Одеси. Відновилося свято сміху в кінці 1980-х.

У 2014 році гуморину скасували у зв'язку з 40-денним трауром, оголошеним по Героям Небесної Сотні, у 2015 - у зв'язку з військовими діями на сході країни, в 2016 свято відбулося в усіченому форматі, в тому числі, без карнавальної ходи, як зазначалося, у зв'язку "несвоєчасністю такого свята". У 2017 році Гуморина була знову відновлена.

У 2020-2021 роках її скасували через карантин, свято пройшло в режимі онлайн.

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