Крім "чаклунства" жінка працювала у відділі кадрів міськради Ромен.

У Сумській області спалахнув незвичайний скандал у міській раді Ромен, одну з працівниць якого звільнили під приводом звинувачень у чаклунстві.

Про це повідомляє ТСН.

Мер Ромен Олег Стогній стверджує, що завідувачка сектору Управління персоналом кілька місяців підсипала під його двері та двері інших колег землю — за цим процесом жінку зняли камери спостереження.

Працівники міськради стверджують, що це "мертва земля", яку було принесено з кладовища. Нібито така земля може накликати нещастя на того, кому її підкинуть.

Однак всі "потерпілі від магії" працівники міської ради відмовилися коментувати те, що трапилося. Крім Стогнія.

Читайте такожПобивши і зґвалтував: під Москвою педофіл "присвятивши" школяра в "чорні маги" (фото)"Це була земля і різний мотлох. Я викликав до себе її та своїх підлеглих і сказав: "Будь ласка, поясніть нам, що ви робили?". Сидить, мовчить, очима тільки водить", - каже мер райцентру.

Скоро після цього держслужбовиця-"чаклунка" пішла з роботи за власним бажанням. Вона заперечує всі звинувачення на свою адресу і називає відео змонтованим.

Мовляв, новообраний мер домагався її звільнення з моменту вступу на посаду. У підсумку вона не витримала.

Після цього в Роменській міськраді освятили кабінети.

Нагадаємо, кілька років тому в Житомирській області чоловік вбив пенсіонерку, вважаючи її відьмою.

Автор: Станислав Кожемякин