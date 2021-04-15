На Сумщині затримано 35-річного чоловіка, який травмував молотком батька та завдав смертельних ударів ножем матері.
Читайте такожЗвіряче вбивство подружжя на Одещині: поліція затримала підозрюваного (фото)Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, подія сталася 14 квітня в місті Ромни.
Згідно із повідомленням, в одному з будинків по вулиці Індустріальній районного центру між сином та його батьками сталася сімейна сварка.
У результаті конфлікту чоловік за допомогою молотка спричинив тілесні ушкодження голови своєму 59-річному батькові, а 59-річній матері наніс кілька ножових поранень, від яких вона померла на місці.
«Зрозумівши, що накоїв, чоловік вибіг з квартири в тому, в чому був одягнутий – у футболці, спортивних штанях та без взуття. Тікаючи вулицею, біля одного з приватних будинків помітив чийсь велосипед, скочив на нього і поїхав», - йдеться у повідомленні.
Через кілька годин поліцейські знайшли зловмисника і затримати.
Наразі поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.
Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.
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