Подія сталася учора в місті Ромни в результаті сімейної сварки.

На Сумщині затримано 35-річного чоловіка, який травмував молотком батька та завдав смертельних ударів ножем матері.

Читайте такожЗвіряче вбивство подружжя на Одещині: поліція затримала підозрюваного (фото)Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, подія сталася 14 квітня в місті Ромни.

Згідно із повідомленням, в одному з будинків по вулиці Індустріальній районного центру між сином та його батьками сталася сімейна сварка.

У результаті конфлікту чоловік за допомогою молотка спричинив тілесні ушкодження голови своєму 59-річному батькові, а 59-річній матері наніс кілька ножових поранень, від яких вона померла на місці.

«Зрозумівши, що накоїв, чоловік вибіг з квартири в тому, в чому був одягнутий – у футболці, спортивних штанях та без взуття. Тікаючи вулицею, біля одного з приватних будинків помітив чийсь велосипед, скочив на нього і поїхав», - йдеться у повідомленні.

Через кілька годин поліцейські знайшли зловмисника і затримати.

Наразі поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.

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Автор: Віталій Кохан