Деякі відео присвячені страти ув'язненого Євгена Нужина за допомогою кувалди.

У сервісі розміщення коротких роликів TikTok виявили рекламу російської ПВК "Вагнер". Відео, в яких прославляється приватна військова компанія і найманці, сукупно набрали понад мільярд переглядів.

Про це сказано в дослідженні компанії NewsGuard з Нью-Йорка, що займається вивченням і відстеженням дезінформації. Аналітики фірми виявили в TikTok 160 роликів, де демонструється або зображується насильство з боку "вагнерівців". З них 14 присвячені страті ув'язненого Євгена Нужина. Голову чоловіка розбили кувалдою через ролик, де він у полоні ЗСУ висловив бажання боротися за Україну.

Правила TikTok забороняють розміщувати контент, пов'язаний з насильством. Однак ролики, які відсилають до "вагнерівців", не блокувалися. Майданчик належить китайській корпорації ByteDance. Її частковим власником значиться уряд КНР, але незважаючи на це, на території Піднебесної TikTok заблокований.

Відео дня

Окремо аналітики знайшли 500 відео із закликами до насильства і вбивства українців, адже вони нібито "нацисти". А на 5 акаунтах були присутні посилання на зовнішні сайти, де "Вагнер" регулярно публікує оголошення про вербування бойовиків. Такі ролики порушують два правила TikTok.

У першому сказано про заборону контенту, який "вихваляє, пропагує, прославляє або підтримує насильницькі дії". А друге не дозволяє публікацію відео, що "підбурюють до насильства або іншим чином дегуманізують окрему особу або групу осіб". При цьому ще в березні 2022 року користувачам з Росії заборонили викладати в TikTok нові ролики.

Компанія NewsGuard також знайшла 10 хештегів, які використовувалися у відео, що прославляють "Вагнер". Контент з 3 найпопулярнішими російськомовними хештегами — #пвк (ПВК), #вагнер (Вагнер) і #пвквангера — в сукупності подивилися понад 1 мільярд разів.

Популярністю також користувався англомовний хештег Wagner, який могли використовувати для обходу обмежень. Станом на 29 листопада контент із позначками #wagnergroup та #pmcwagnergroup переглянули 60 мільйонів разів.

У коментарі до дослідження NewsGuard офіційний представник TikTok заявив: "У наших правилах для спільноти чітко зазначено, що ми не дозволяємо людям використовувати нашу платформу для погроз або підбурювання до насильства, а також для обміну нападками або образами на основі національності людей або інших захищених характеристик. Ми будемо вживати заходів щодо контенту, який порушує ці правила".

При цьому алгоритми майданчика підштовхували користувачів до насильницького контенту, пов'язаного з ПВК. Наприклад, при запиті "Вагнер" в пошуковому рядку TikTok англійською та російською мовами знизу пропонувалися варіанти "страта Вагнера", "кувалда Вагнера" і "оркестр Вагнера".

А що стосується вербування, то в одному з відео, яке набрало понад 70 тисяч переглядів, демонструється найманець в пустелі. Він розмахує прапором з написом "Мисливці на ІДІЛ". Паралельно в ролику відображається текст: "Відвідуйте сайти по всьому світу, подорожуйте з друзями, вивчайте нові мови, вас чекає активний відпочинок".

Після публікації звіту NewsGuard адміністрація TikTok провела чистку. Багато роликів, на які посилалися аналітики, було видалено з платформи.

"Вагнерівці" на війні в Україні: остання інформація

У ПВК "Вагнер" завербували багато ув'язнених у російських в'язницях. Їх кидають на штурми українських позицій без екіпіровки і навіть харчування.

Потенційних бойовиків також шукають серед зеків у Центральноафриканській Республіці. "Вагнерівці" набирають до своїх лав переважно колишніх повстанців, які в ЦАР вважаються терористами через незаконне застосування насильства.

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