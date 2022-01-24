Медики підозрюють, що відлюдник залишився здоровим завдяки розвитку надзвичайно сильної імунної системи.

87-річний чоловік, який не мився десятиліттями і харчувався сирим м'ясом, збив з пантелику дослідників, які підтвердили його ідеальний стан здоров'я.

Уродженець Ірану Аму Джаджі не мився протягом 67 років після того, як вирішив, що купання принесе йому невдачу і в кінцевому підсумку вб'є його. Про це пише видання Daily Star.

Його дієта складається в основному з сирого м'яса тварин, таких як дикобраз, і води, яку Джаджі п'є прямо з калюж.

Через свій незвичайний спосіб життя чоловікові було важко знайти друзів або дівчину, а одне з його улюблених занять — куріння трубки, наповненої гноєм тварин, — ще більше ізолювало його від суспільства.

Однак місцеві жителі були настільки вражені прихильністю Джаджі своєму незвичайному способу життя, що побудували йому невелику хижку, бо до цього він жив в норі, виритій просто в землі.

Медики, які відвідали хижку Джаджі в селі Дейгях, провели кілька аналізів і сказали, що, попри свій спосіб життя, відлюдник напрочуд здоровий і не має серйозних захворювань.

Експерти вважали, що під час досліджень знайдуть різні форми паразитів, які могли оселитися на його тілі, але змогли підтвердити, що у Джаджі немає ніяких хвороб або паразитів, всупереч відсутності гігієни.

Медики підозрюють, що Джаджі залишився здоровий завдяки розвитку надзвичайно сильної імунної системи. Чоловіка перевірили також на наявність різних форм гепатиту і СНІДу, проте знайшли тільки безсимптомну інфекцію трихінельозу.

Нагадаємо, у Великобританії 57-річного хірурга Саймона Бремхолла, який випалив свої ініціали на печінці пацієнтів, позбавили ліцензії.

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