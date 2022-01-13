Лікар визнав свою провину в тому, що залишав автографи на пересаджених органах, та уникнув тюремного ув'язнення.

У Великобританії 57-річного хірурга Саймона Бремхолла, який випалив свої ініціали на печінці пацієнтів, позбавили ліцензії.

Крім того, раніше його засудили до громадських робіт і оштрафували на 10 тисяч фунтів стерлінгів (близько 378 тисяч гривень), пише BBC.

Бремхолл зізнався, що використовував аргоновий лазер для нанесення власних ініціалів на органи двох пацієнтів у 2013 році, коли працював у лікарні королеви Єлизавети в Бірмінгемі.

При розгляді справи Служба трибуналу практикуючих лікарів заявила, що це було "діяння, вчинене через певний ступінь професійної зарозумілості", а дії хірурга "підірвали" суспільну довіру до медичної професії.

Читайте такожУсі пересадки органів в Україні будуть безкоштовні: підписано законПопри те, що реального побиття не було, суд кваліфікував дії лікаря як напад з нанесенням побоїв. У грудні 2017 року Бремхолл визнав два пункти звинувачення, а наступного року його оштрафували на 10 000 фунтів.

У грудні 2020 року Бремхолла відсторонили від роботи лікарем мінімум на п'ять місяців. Цього тижня його остаточно позбавили ліцензії.

Трансплантолог випалював ініціали на печінці пацієнтів

У 2017 році УНІАН писав, як британського хірурга-трансплантолога Саймона Бремхолла відсторонили від роботи в госпіталі королеви Єлизавети II за те, що він випалив свої ініціали на донорській печінці двох пацієнтів.

Читайте такожПоліцейські на гелікоптері привезли маленькій пацієнтці зі Львова нову печінкуПро дії хірурга стало відомо, коли інший лікар виявив у свого нового пацієнта 4-сантиметрові ініціали на печінці, пересадженій Бремхоллом: орган почав відмовляти приблизно за тиждень після пересадки. Крім того, в заяві суду йдеться, що одному з пацієнтів дії Бремхолла заподіяли "значну емоційну шкоду".

Як пише Mail Online, сам хірург сказав поліції, що, "підписуючи" органи, хотів лише зняти напругу в операційній після складних і тривалих операцій з пересадки.

Вас також можуть зацікавити новини: