Дівчина зняла на відео реакцію літньої матері і бабусі на подарунок, упакований у вигляді секс-іграшки.
Відповідний ролик з'явився в її TikTok-акаунті.
Дівчина так упакувала в подарунковий папір парфумований спрей для дому, що надала йому форму вібратора. Після цього блогерка зняла процес вручення подарунка матері, а також показала шоковане обличчя бабусі. Вона сиділа з переляканими очима і відкритим від подиву ротом.
"У мене в шафі є батарейки", - вимовила мати і розсмішила підписників дівчини. "Я думав, вже ніщо не зробить це відео краще, але потім твоя мама сказала цю фразу», «Здається, у бабусі була весела молодість», «Це обличчя безцінне», «Мама точно знала, що там», «Твоя бабуся знає більше, ніж твоя мама» - писали вони.
@rnadious
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