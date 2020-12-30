Бабуся сиділа з переляканими очима і відкритим від подиву ротом, коли побачила запакований подарунок.

Дівчина зняла на відео реакцію літньої матері і бабусі на подарунок, упакований у вигляді секс-іграшки.

Відповідний ролик з'явився в її TikTok-акаунті.

Дівчина так упакувала в подарунковий папір парфумований спрей для дому, що надала йому форму вібратора. Після цього блогерка зняла процес вручення подарунка матері, а також показала шоковане обличчя бабусі. Вона сиділа з переляканими очима і відкритим від подиву ротом.

"У мене в шафі є батарейки", - вимовила мати і розсмішила підписників дівчини. "Я думав, вже ніщо не зробить це відео краще, але потім твоя мама сказала цю фразу», «Здається, у бабусі була весела молодість», «Це обличчя безцінне», «Мама точно знала, що там», «Твоя бабуся знає більше, ніж твоя мама» - писали вони.

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Автор: УНІАН