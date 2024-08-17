Британський корабель затонув 15 квітня 1917 року.

Дослідники з Греції знайшли британський океанський лайнер S.S. Arcadian, який затонув під час Першої світової війни внаслідок атаки німецького підводного човна.

Про знахідку розповів на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook очільник дослідницької групи Костас Токтарідіс. Лайнер, на борту якого загинули 279 людей, виявили на південний схід від острова Сіфнос, на глибині 163 метрів.

Чоловік розповідає, що 1917 року судно з 1155 військовослужбовцями прямувало з Салонік до Александрії. Вони виявили, що в Ікарії перебуває ворожий підводний човен, тому вирішили змінити курс і пройти через Кіклади.

"15 квітня 1917 року о 17:40 конвой перебував між Сіфносом, Антіпаросом, Сікіносом і Фолегандросом, стан моря був добрий і ніщо не віщувало того, що мало статися. Arcadian йшов зі швидкістю 13,5 вузлів. О 17:44 на борту пролунав вибух. Німецький підводний човен UC-74 помітив його і розпочав торпедну атаку. Торпеда влучила в корабель з правого борту, між містком і носовою частиною", - пише Токтарідіс.

Капітан Чарльз Л. Віллатс наказав екіпажу негайно залишити лайнер на рятувальних шлюпках, а сам залишився на містку, спостерігаючи за процесом евакуації та станом корабля. "Буквально за п'ять хвилин після вибуху, коли ніс Arcadian зникав в Егейському морі, пролунав гучний шум, судно різко взяло крен і відірвало корму", - йдеться у повідомленні.

Корабель HMS SENTINEL, який йшов попереду, підібрав 123 моряків. Вже о 20:30 до місця аварії прибули французькі військові кораблі, які почали рятувати людей - деякі з них трималися на уламках корабля. Вдалося врятувати 1058 людей, решта 279 загинули в Егейському морі. З них 34 були членами екіпажу, двоє - цивільними, десятеро - військовослужбовцями, а решта - членами сухопутної армії.

Кочегар Томас Трелфолл розповів, що рівно за п'ять років до аварії вцілів на "Титаніку". "Це було того ж дня і того ж місяця, коли затонув "Титанік", але в обох випадках я залишився неушкодженим", - казав він.

Дослідники виявили, що корабель гарно зберігся через те, що його побудували з якісних матеріалів. Носова частина судна зазнала деформацій, там можна побачити спостережний пост. На правому борту видно тріщини від торпедної атаки німецького підводного човна. Крім того, вони помітили незвично велику кількість рибальських знарядь.

Потоплені кораблі

Нагадаємо, раніше вчені заявили про виявлення фрагментів найстарішого у світі затонулого корабля. Торговельне судно знайшли на глибині близько 1600 метрів.

А восени минулого року американські дослідники знайшли в озері Мічиган неушкоджені останки шхуни "Тринідад", яка затонула ще у 1881 році.

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