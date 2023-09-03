На кораблі зберігся навіть посуд.

У липні дослідники виявили неушкоджені останки шхуни "Тринідад", що затонула на озері Мічиган в США в 1881 році.

Як пише The New York Times, після дворічних пошуків дослідники Брендон Байод і Роберт Джек виявили вражаюче незаймані уламки "Тринідаду", що лежать на глибині приблизно 90 метрів, приблизно в 20 кілометрах від берега.

Відзначається, що "Тринідад" був побудований на Гранд-Айленді, штат Нью-Йорк, в 1867 році і використовувався в якості вантажного судна в торгівлі зерном.

Відео дня

У газетній статті того часу "Тринідад", довжина якого сягала понад 40 метрів, був описаний як "одна з найкращих шхун", зазначають дослідники. У той же час, страхові записи показують, що власники судна погано обслуговували його, так що корабель прослужив в 2-3 рази менше, ніж більшість шхун тієї епохи.

Тринідад страждав від постійних протічок і врешті-решт затонув посеред подорожі навесні 1881 року. Команді вдалося доплисти на рятувальній шлюпці до берега, але разом зі шхуною потонув пес породи ньюфаундленд, що плив на кораблі.

Дослідники почали пошуки "Тринідаду" два роки тому. Корабель був ідеальним кандидатом на відкриття, оскільки його капітан детально описав, де він затонув. І в липні їм врешті вдалося виявити останки корабля на гідролокаторі.

"Ми були приголомшені, побачивши, що на ньому не тільки залишилася рубка, але і всі шафи з усім посудом, складеним в них, і всі речі екіпажу", — сказав один із дослідників, додавши: "Це дійсно схоже на корабель в пляшці. Це капсула часу".

Дослідники відзначили, що це не єдиний затонулий корабель у штаті, який так добре зберігся, але він "входить до числа двох-трьох найкращих кораблів".

Зазначається, що "Тринідад" буде додано до Національного реєстру історичних місць наступного року, а також буде опубліковано точне місце розташування затонулого корабля.

Інші відкриття дослідників

Раніше археологи у Франції відкрили неолітичне поселення, якому немає аналогів у Європі. Зокрема, було знайдено велику кількість об'єктів, які дозволяють глибше заглянути в життя людей, які жили на планеті 3500 років тому.

Однією з найцікавіших знахідок виявився невеликий предмет овальної форми, зроблений з перламутру, з двома отворами по центру. Археологи вважають, що це "попередник" сучасного гудзика. Знахідку датують 3400-3300 роками тому.

Вас також можуть зацікавити новини: