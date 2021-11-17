Матч завершився з рахунком 2: 2.

Курйозний випадок стався в Африці у відбірковому турі чемпіонату світу з футболу. Збірна Алжиру звинуватила супротивників з Буркіна-Фасо в застосуванні чорної магії.

Про це повідомив Алжирський журналіст Валід Зіані в Twitter.

"На вулиці 2021 рік. Алжир приймає Буркіна-Фасо в напруженому відбірковому циклі чемпіонату світу. Алжир звинуватив Буркіна-Фасо у використанні чорної магії на полі стадіону "Мустафа Чакер" в Бліді", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що алжирська команда навмисне найняла екзорциста, щоб той зняв заклинання.

Читайте такожУ Дніпрі з пам'ятника Леніну зробили пісуар (фото)Варто відзначити, що матч завершився з рахунком 2:2. Гра пройшла в рамках другого етапу африканської кваліфікації на Чемпіонат світу. Алжир зайняв перше місце в групі. При цьому команда Буркіна-Фасо стала другою, а значить вибуває з боротьби.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 17 листопада 13 збірних гарантували собі участь у фінальній частині чемпіонату світу з футболу-2022.

Англія, Данія, Іспанія, Сербія, Хорватія, Франція, Бельгія, Швейцарія, Німеччина і Нідерланди безпосередньо пробилися з Європи.

Також путівку на турнір собі гарантували Бразилія та Аргентина з Південної Америки.

Автор: Анастасія Горбачова