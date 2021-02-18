Чоловік хотів побути на самоті / фото: ua.depositphotos.com
У Сассексі розшукуваний чоловік здався поліції, щоб відпочити від людей, з якими живе.
Читайте такожУ скутих ланцюгом закоханих з Харкова опухли руки (фото, відео)Про це повідомив інспектор Даррен Тейлор у Twitter.
Чоловік здався офіцерам вдень, намагаючись отримати трохи "тиші та спокою".
Зараз він знаходиться під вартою. У в'язниці у нього буде можливість побути на самоті, додав Тейлор.
Вам може бути цікаво
- Американець викрав автомобіль через 20 хвилин після виходу з в'язниці
- На Чернігівщині чоловік повідомив про вигадане вбивство, аби біля двору розчистили сніг
- Чоловік пройшов 450 кілометрів, щоб заспокоїтися після сварки з дружиною
- У Британії злодій заснув на місці злочину
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram