Зараз він знаходиться під вартою.

У Сассексі розшукуваний чоловік здався поліції, щоб відпочити від людей, з якими живе.

Читайте такожУ скутих ланцюгом закоханих з Харкова опухли руки (фото, відео)Про це повідомив інспектор Даррен Тейлор у Twitter.

Чоловік здався офіцерам вдень, намагаючись отримати трохи "тиші та спокою".

Зараз він знаходиться під вартою. У в'язниці у нього буде можливість побути на самоті, додав Тейлор.

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Автор: Людмила Жерновська