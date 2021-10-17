Грабіжниця розбивала скляні вікна або двері кувалдою, а потім виносила з будинків ювелірні вироби, годинники, столове срібло та інші предмети.

Жителька нью-йоркського Бронкса грабувала будинки людей у скорботі, поки ті були на похоронах своїх чоловіків чи дружин.

Про це пише New York Post.

У 2017-2018 роках 30-річна Латонія Стюарт пограбувала шість будинків в окрузі Вестчестер. Жінка шукала в інтернеті некрологи, а потім приходила до своїх жертв додому. Жителі нічого не підозрювали і були в цей час на поминках або похоронах своїх померлих чоловіків чи дружин.

Стюарт розбивала скляні вікна або двері кувалдою, а потім виносила з будинків ювелірні вироби, годинники, столове срібло та інші предмети.

Читайте такожРосійська пенсіонерка застрягла в саркофазі святого Лазаря на Кіпрі (відео)Жінку заарештували 1 травня 2018 року, коли поліцейські Грінберга помітили її від'їжджаючою з одного з пограбованих будинків. При затриманні в неї знайшли коштовності, а у смартфоні - відвіданий сайт з некрологами.

Серійній грабіжниці загрожує до 15 років за ґратами по кожному з шести пунктів обвинувачення. Вирок їй мають винести 22 листопада.

Раніше у Нью-Йорку чоловік вкрав у 10-річної дівчинки мобільний телефон, а потім втік на її рожевому дитячому велосипеді з метеликами.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова