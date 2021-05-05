На кладовищі учасникам туру зробили "комерційну пропозицію".

У Китаї групу літніх туристів замість екскурсії привезли на кладовище.

Читайте такожДатчик електрокара Tesla зафіксував "привид" на кладовищі (відео)Учасники заплатили по 18 юанів (близько 77 грн), щоб побачити, як їм обіцяли, "мальовниче місце", повідомляє BBC.

У вартість входили проїзд і обід. Туристи раділи поїздці, однак, приїхавши до пункту призначення, були шоковані. Учасників екскурсії привезли на кладовище, де їм зробили "комерційну пропозицію".

Один із членів групи розповів, що поїздку запропонувала місцева турфірма. При цьому з'ясувалося, що компанія не має ліцензії на туристичну діяльність. Зараз в інциденті розбирається влада.

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Переклад: Катерина Комолова