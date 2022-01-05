Санвузол будували в школі з 2019 року.

Любов українських чиновників до урочистих відкриттів не побороти. У Рівненській області з перерізанням стрічки та кульками відкрили шкільний туалет.

Про це повідомили в Facebook ліцею села Тишиця.

"Довгоочікувана подія сталася в стінах Тишицького ліцею. Тут відкрито внутрішній туалет. Понад 470 осіб ліцею-учасників освітнього процесу щиро вдячні всім, хто долучився до цієї важливої справи", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що наразі цей пост видалили.

У свою чергу заступник директора обласного департаменту освіти і науки Марина Пашковська в коментарі місцевому виданню "Радіо Трек"закликала з розумінням поставитися до педагогів.

"Що можу сказати - вміли готувати, але не вміли подати. Звичайно, урочисте відкриття туалетів з перерізанням стрічок - це занадто. Втім, це останній загальноосвітній заклад у Березнівській громаді, де досі не було внутрішньої Вбиральні. Може, тому люди сприймають це, як вагому подію", - заявила чиновниця.

При цьому вона вказала, що на туалет витратили майже 1,5 мільйона гривень з держбюджету і близько 2,5 мільйона гривень з місцевого бюджету, а будували його з 2019 року. Також Пашковська підкреслила, що у 86 школах області відсутні внутрішні туалети.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Державному університеті телекомунікацій до 8 березня з пафосом відкрили жіночий туалет. Відеозапис з церемонії відкриття з'явився в соцмережах.

На тлі дверей нового туалету виступив представник адміністрації університету, який урочисто перерізав червону стрічку. За його словами, туалет відкрили за вказівкою ректора університету, а вибором колірної гами стін, матеріалами обробки займалися жінки. Після церемонії всіх запросили випити шампанського.

При цьому в Державному університеті телекомунікацій заявили, що в" торжестві " немає нічого злочинного.

Вас також можуть зацікавити новини: